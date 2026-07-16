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Alex Ng
Asia Economist
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Date
July 16, 2026
July 16, 2026 6:32 AM UTC
China Jun Activity Data Review: A Diverged Economy
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